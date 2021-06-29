ЕБРР улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2021 году

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) улучшил прогноз роста экономики Украины в 2021 году с 3% до 3,5%, свидетельствует его июньский прогноз, сообщает Интерфакс-Украина.

"Ожидается, что ВВП вырастет на 3,5% как в 2021-м, так и в 2022 году" , – указал ЕБРР в региональном экономическом обзоре за июнь, обнародованном во вторник.

Основные риски связаны с медленным продвижением в стране реформ и относительно медленными темпами вакцинации, отмечают аналитики банка.