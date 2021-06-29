Елена Зеленская пришла на встречу в стильном костюме

Первая леди Украины Елена Зеленская вышла на публику в стильном бежевом образе. Она дополнила аутфит аксессуарами и аккуратной укладкой, сообщает Обозреватель.

Соответствующие фото супруга президента опубликовала на странице в Instagram. Она побывала на первом заседании Совета безбарьерности.

Зеленская вышла в свет в бежевом костюме, который состоял из брюк-клеш и удлиненного пиджака. Под низ первая леди надела темно-коричневую блузку. Свой образ жена главы государства дополнила легким дневным макияжем с акцентом на глаза, укладкой и украшениями.

Зеленская пришла на встречу в стильном образе. Источник: instagram.com/olenazelenska_official