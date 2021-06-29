В Коста-Рике извергается вулкан

На северо-западе Коста-Рики в понедельник, 28 июня, начал извергаться один из крупнейших в стране вулканов - Ринкон-де-ла-Вьеха. Вулкан выбросил столб пепла высотой 3,3 километра, сообщает Корреспондент.

Вулкан извергался почти три минуты. Это может стать самым большим его извержением за многие годы.

"Это было довольно мощное извержение", - говориться в сообщении специалиста вулканологической и сейсмологической обсерватории Коста-Рики Мартена де Моора.

Национальная комиссия по предотвращению рисков и управлению в чрезвычайных ситуациях заявила, что направила экспертов для оценки ситуации, и призвала людей не приближаться к вулкану. О разрушениях и пострадавших не сообщается.

Напомним, что в Коста-Рике пять действующих вулканов.