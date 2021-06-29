В ЕС в ближайшие месяцы подготовят новые санкции против РФ

Европейская комиссия и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по просьбе Европейского Совета в ближайшие месяцы займутся подготовкой новых ограничительных мер против России, которые будут готовы на случай, если Брюсселю потребуется их быстро ввести, сообщает Интерфакс-Украина.

"В ближайшие недели и месяцы я буду продвигать различные направления действий, которые наметили лидеры. Европейский Совет пригласил Европейскую комиссию и меня представить варианты дополнительных ограничительных мер, которые будут готовы на случай, если Россия продолжит нарушать международное право" , - говорится в сообщении.

С другой стороны Боррель отметил, что также займется разработкой вариантов взаимодействия с Россией по ряду вопросов.

Поручение заняться подготовкой подобных санкций Боррель получил по итогам саммита глав государств и правительств ЕС в июне.