Китайская вакцина CoronaVac эффективна для детей

Китайская вакцина CoronaVac, которой делают прививки в украинских центрах массовой вакцинации, эффективна и безопасна для детей от 3 до 17 лет, сообщает Страна.ua.

После первой фазы клинических испытаний антитела были обнаружены у 100% привитых детей. После второй фазы у детей, получивших дозу в 1,5 микрограмма, антитела были обнаружены в 96,8% случаев, у получивших дозу в 3 микрограмма – в 100% случаев. У детей, получивших плацебо, антитела обнаружены не были.

"Дети и подростки возрастом от трех до 17 лет хорошо перенесли прививку вакциной CoronaVac, она продемонстрировала безопасность и вызвала гуморальную реакцию" , - сообщили ученые.

Медики не выявили серьезные побочные реакции в ходе испытаний, 13% участников сообщили о локальной боли в месте укола. Один ребенок из контрольной группы заболел пневмонией, однако исследователи считают, что этот единичный случай не связан с вакцинацией.