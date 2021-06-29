В США разработали маску для лица, которая обнаруживает COVID-19

Специалисты Массачусетского технологического института (МИТ) совместно с коллегами из Гарвардского университета разработали прототип маски, позволяющий определить, болеет ли надевший ее человек коронавирусом, сообщает Лента.ру.

На внутренней стороне образца имеется маленький одноразовый съемный датчик. Пользователь сам определяет, в какой момент его активировать. Время постановки диагноза занимает около 90 минут, результаты отображаются только на внутренней стороне маски для обеспечения конфиденциальности.

По словам Джеймса Коллинза, профессора отдела биологической инженерии в Termeer и в Институте медицинской инженерии и науки MIT, прототип разработан на основе технологии, созданной несколько лет назад. Тогда подобные чипы применялись для выявления вируса Эболы.

Суть в том, что вирус, бактерия или другой объект, который требуется диагностировать, связывается со специальным генетическим переключателем на датчике. Тот запускает выработку яркой субстанции (например, белка). Цвет и указывает на наличие патогенного микроорганизма.

Отмечается, что датчик может быть вшит не только в маску, но и в одежду. Также его можно настроить на обнаружение других вирусов. Предполагается, что подобные сенсоры могут пригодиться для защиты сотрудников скорой помощи, медицинского персонала и военнослужащих.