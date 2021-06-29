Камеры на дорогах: за год водителей оштрафовали на сотни миллионов

Водители уплатили почти 260 млн грн штрафов за год работы в Украине систем автофиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД), которые были установлены в июне 2020 года в Киеве и на дорогах государственного значения, сообщает УНИАН.

При этом отмечается, что количество нарушений, зафиксированных камерами, за год снизилось.

"Если за первый месяц было 425 тыс. нарушений, то сейчас это число не превышает 112 тыс.", - сказано в сообщении OpenDataBot.

В то же время, на аварийность на дорогах нововведение не повлияло, в частности Киев и область остаются абсолютными лидерами по количеству ДТП. В 2020 году их было зафиксировано 53 тыс. 874, тогда как в 2019 году их было 53 тыс. 134.

При этом, по данным OpenDataBot, количество аварий с пострадавшими уменьшается.

"Так, например, количество ДТП с пострадавшими в Киеве уменьшилось на 3,5%, а с погибшими - почти на 11,6%. Правда, часть областей, в которых камеры установлены не были, имеют похожую динамику" , - сказано в сообщении.

В других областях рост количества ДТП также незначительный, а во Львовской, Николаевской и Кировоградской областях количество ДТП даже уменьшилось.

Автофиксация нарушений ПДД