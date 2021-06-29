Фонд госимущества запускает сервис автоматической оценки недвижимости
Фонд государственного имущества ввел в эксплуатацию единую базу данных отчетов об оценке с модулем электронного определения оценочной стоимости, сервисом услуги электронного определения оценочной стоимости и автоматического формирования соответствующих электронных справок, сообщает БизнесЦензор.
Для определения оценочной стоимости объекта недвижимости Единой базой данных отчетов об оценке формируется электронная справка, которая остается действующей в течение 30 календарных дней.
"Если лицо не соглашается с результатами автоматического определения оценочной стоимости объекта недвижимости, оно имеет право обратиться к субъекту оценочной деятельности (оценщика) с целью определения рыночной стоимости такого объекта. Субъектом оценочной деятельности (оценщиком) составляется отчет об оценке имущества, который регистрируется в Единой базе. Зарегистрированный отчет об оценке имущества действует в течение 6 месяцев", – говорится в сообщении.