Фонд госимущества запускает сервис автоматической оценки недвижимости

Фонд государственного имущества ввел в эксплуатацию единую базу данных отчетов об оценке с модулем электронного определения оценочной стоимости, сервисом услуги электронного определения оценочной стоимости и автоматического формирования соответствующих электронных справок, сообщает БизнесЦензор.

Для определения оценочной стоимости объекта недвижимости Единой базой данных отчетов об оценке формируется электронная справка, которая остается действующей в течение 30 календарных дней.