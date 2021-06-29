Выгодные кредиты на покупку нового отечественного авто

Prostobank.ua исследовал условия предоставления автокредитов на покупку нового отечественного авто сроком на 3 года в национальной валюте. Аналитики исследовали кредитные предложения более 15 наиболее крупных украинских банков, сообщает Prostobank.ua.

По состоянию на 18.06.2021 исследуемые кредиты предоставляют 9 банков. Средняя реальная ставка по таким кредитам составляет 7,44% годовых. Общее количество кредитных программ на указанный срок - 159.

Ниже в таблице отобраны по одному лучшему предложению от банка (с точки зрения стоимости) для упомянутых условий.

Топ-9 лучших кредитных программ на покупку нового отечественного авто на 3 года по состоянию на 18.06.2021 г.

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Тенденция изменений средней реальной процентной ставки для кредитов на покупку нового отечественного авто в национальной валюте сроком на 3 года в текущем году отображена на следующем графике: