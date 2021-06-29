В Крыму смерч повредил дома жителей Кировского района

В оккупированном Крыму в Кировском районе, ранее пострадавшем от наводнения, смерч повредил жилые дома и хозяйственные постройки, сообщает Укринформ.

"В селе Изюмовка Кировского района Крыма смерч повредил шесть домов и шесть хозпостроек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ветер и дождь во время смерча нарушил электроснабжение и повалил деревья на территории населенного пункта.

Ранее Кировский район в оккупированном Крыму вместе с Ялтой и Керчью пострадал из-за ливней и наводнения.

Оккупационные власти заявили, что в Кировском районе требуют ремонта 32 улицы протяженностью 30 километров. Стоимость работ оценивается в 100 млн рублей (37,8 млн грн).