В Виннице автомобиль сбил семейную пару на переходе

В Виннице машина сбила на пешеходном переходе семейную пару. Пострадавшие находятся в тяжелом состоянии, сообщает ТСН.

Отмечается, что на кадрах с камер наблюдения видно, как автомобиль даже не тормозя на скорости сносит мужчину и женщину. От удара их перекрутило в воздухе и отбросило на асфальт.

На видео видно, что через несколько секунд женщина пытается встать, но потом теряет сознание. От такого удара люди чудом смогли выжить, говорят врачи. Известно, что обоим пострадавшим по 50 лет. Они в тяжелом состоянии.

"Основной диагноз черепно мозговая травма, плюс переломы. Я знаю случаи, когда люди умирали при такой ситуации. Они живы, будут жить, они восстановятся", — сообщил дежурный врач больницы скорой медицинской помощи Александр Шамов.

Свидетели ДТП и работники окружающих офисов говорят, что этот участок дороги опасен — здесь живой трафик, ездят трамваи и машины, которые объезжают пробки на центральных дорогах.

В полиции говорят водитель был трезвым. Уголовное производство открыли, но виновника не задержали. Санкция статьи предусматривает три года ограничения свободы.