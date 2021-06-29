В Гидрометцентре предупредили об ухудшении погоды в Украине

В Укргидрометцентре предупредили об ухудшении погодных﻿ условий почти во всех регионах Украины.

Об этом говорится в сообщении﻿ УГМЦ.

"29 июня в Тернопольской, Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Луганской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", – говорится в сообщении.
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Также сегодня в большинстве регионов синоптики прогнозируют грозы, град и шквальный ветер 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

В Одесской, Николаевской и Херсонской областях, а также в Крыму погодные условия не несут угрозы.

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