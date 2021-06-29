В Гидрометцентре предупредили об ухудшении погоды в Украине
В Укргидрометцентре предупредили об ухудшении погодных условий почти во всех регионах Украины.
Об этом говорится в сообщении УГМЦ.
"29 июня в Тернопольской, Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Луганской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", – говорится в сообщении.
Также сегодня в большинстве регионов синоптики прогнозируют грозы, град и шквальный ветер 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).
В Одесской, Николаевской и Херсонской областях, а также в Крыму погодные условия не несут угрозы.