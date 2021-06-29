Минсоцполитики перенесло обещанное на 1 июля повышение пенсий
Анонсированное на 1 июля повышение пенсий украинцам, которые достигли 75 лет, перенесли на 1 октября. Об этом заявила министр соцполитики Марина Лазебная, сообщает ТСН.
По ее словам, обещанная выплата дополнительных 400 гривен пенсионерам 75+ переносится из-за нехватки средств в госбюджете.
"Мы перенесли. Тогда у нас недостаточно было немножечко ресурса. Главное было — сделать индексацию пенсий с марта. То есть ресурс так был посчитан, что мы перенесли на 1 октября программу "75 плюс". По 400 гривен все получат и будут получать ежемесячно", — сказала Лазебная.
Лазебная отметила, что в следующем году эти 400 грн 75-летним будут подлежать индексации.