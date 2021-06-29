Минсоцполитики перенесло обещанное на 1 июля повышение пенсий

Анонсированное на 1 июля повышение пенсий украинцам, которые достигли 75 лет, перенесли на 1 октября.﻿ Об этом заявила министр соцполитики Марина Лазебная, сообщает ТСН.

По ее словам, обещанная выплата дополнительных 400 гривен пенсионерам 75+ переносится из-за нехватки средств в госбюджете.

"Мы перенесли. Тогда у нас недостаточно было немножечко ресурса. Главное было — сделать индексацию пенсий с марта. То есть ресурс так был посчитан, что мы перенесли на 1 октября программу "75 плюс". По 400 гривен все получат и будут получать ежемесячно" , — сказала Лазебная.

Лазебная отметила, что в следующем году эти 400 грн 75-летним будут подлежать индексации.