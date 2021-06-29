Кузин рассказал о возможности наказания за отказ от прививки
Главный санитарный врач Игорь Кузин в интервью прокомментировал возможность наказания за отказ от вакцинации, сообщает Лига.net.
По словам Кузина, он
"считался бы с решением Верховного Суда о недопуске невакцинированных детей в учреждения образования".
"...И вводил подобные нормы в законе: не допускать в учреждения образования детей, которые не вакцинировались и не имеют на это объективных причин, абсолютных медицинских противопоказаний. Они все равно могут выбирать альтернативу - дистанционный формат или другой.
Со взрослыми сложнее. У нас есть часть взрослого населения, для которой вакцинация должна быть обязательной: работники образования, сферы обслуживания, мы не должны допускать их к рабочим местам без прививки. Для всех остальных обеспечить обязательность довольно трудно и сам процесс контроля не будет иметь практического смысла. Это скорее собственный выбор человека", - сказал Игорь Кузин.