Кузин рассказал о возможности наказания за отказ от прививки

Главный санитарный врач Игорь Кузин в интервью прокомментировал возможность наказания за отказ от вакцинации, сообщает Лига.net.

По словам Кузина, он "считался бы с решением Верховного Суда о недопуске невакцинированных детей в учреждения образования".

"...И вводил подобные нормы в законе: не допускать в учреждения образования детей, которые не вакцинировались и не имеют на это объективных причин, абсолютных медицинских противопоказаний. Они все равно могут выбирать альтернативу - дистанционный формат или другой.