Объем кредитов по программе льготной ипотеки превысил 420 млн

По состоянию на 29 июня уполномоченными банками по выполнению Государственной программы "Доступная ипотека 7%" подписано 495 кредитных договоров на общую сумму 421,3 млн грн, причем как на первичном (22,13%), так и на вторичном (соответственно – 77,87%) рынках, сообщает БизнесЦензор.

Уполномоченными банками рассматриваются 819 заявок на участие в программе на общую сумму 705,5 млн грн, из которых 19,38% составляет первичный рынок и 80,62% – вторичный.

В программе задействовано 23 региона, в том числе город Киев. Согласно поданным заявкам на получение кредитов, самыми активными регионами в минувшей неделе были:

Киев (35,2%);

Киевская область (29,1%);

Харьковская область (6,5%);

Львовская область (5,7%);

Ровенская область (4,2%).

Прирост по сравнению с данными начала прошлой недели составляет: