Объем кредитов по программе льготной ипотеки превысил 420 млн

Объем кредитов по программе льготной ипотеки превысил 420 млн

По состоянию на 29 июня уполномоченными банками по выполнению Государственной программы "Доступная ипотека 7%" подписано 495 кредитных договоров на общую сумму 421,3 млн грн, причем как на первичном (22,13%), так и на вторичном (соответственно – 77,87%) рынках, сообщает БизнесЦензор.

Уполномоченными банками рассматриваются 819 заявок на участие в программе на общую сумму 705,5 млн грн, из которых 19,38% составляет первичный рынок и 80,62% – вторичный.

В программе задействовано 23 региона, в том числе город Киев. Согласно поданным заявкам на получение кредитов, самыми активными регионами в минувшей неделе были:

  • Киев (35,2%);
  • Киевская область (29,1%);
  • Харьковская область (6,5%);
  • Львовская область (5,7%);
  • Ровенская область (4,2%).

Прирост по сравнению с данными начала прошлой недели составляет:

  • +7% – количества кредитов и +7% – суммы кредитов;
  • +5% – количества заявок и +4% – суммы заявок.

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