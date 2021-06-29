В пожаре на судне в Индийском океане погиб украинец

Спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко заявил, что в результате пожара на судне "MSС MESSINA" в Индийском океане погиб гражданин Украины, сообщает Интерфакс-Украина.

"По поручению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы посольства Украины в Индии и Сингапуре оперативно выяснили ситуацию на судне "MSС MESSINA". Стало известно, что 25 июня на расстоянии 425 морских миль от порта Блэр на Андаманских островах в Индийском океане в машинном отделении контейнеровоза "MSС MESSINA" вспыхнул пожар, в результате погиб гражданин Украины 2001 года рождения" , - сказал Николенко.

По его словам, судно, на борту которого находились 28 членов экипажа, из них - 26 граждан Украины, направлялось из Коломбо (Шри-Ланка) в Сингапур.

"Пожар удалось потушить силами экипажа и с помощью нескольких судов, находившихся в районе инцидента. Другие моряки в результате указанного инцидента не пострадали. Их состояние удовлетворительное", - добавил спикер.

Он указал, что сейчас MSС MESSINA буксируется в Сингапур. Ориентировочная дата прибытия до - 4 июля.