СБУ разоблачила махинации при закупках программ для Нацшколы судей

Киберспециалисты Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили махинации при закупке программного обеспечения для государственных учреждений Украины: продаже несоответствующих условиям договора компьютерных программ для Национальной школы судей Украины, сообщает Интерфакс-Украина.

В результате нанесения миллионных убытков при закупках, а также создания условия для уязвимости информационной сети учреждения, это могло привести к утечке данных.

"Злоумышленником оказался директор частной компании-поставщика программного обеспечения. Он подал заявку на участие в тендере, который объявила Национальная школа судей Украины. После победы человек умышленно подделал финансово-хозяйственную документацию. В результате выполнения заключенного договора, вместо надлежащего программного обеспечения он поставил программы, которые не соответствовали требованиям конкурса и условиям договора.

При этом соответствующие должностные лица Национальной школы судей Украины согласились на такое программное обеспечение. Как следствие, правоохранители задокументировали миллионные злоупотребления при закупке программного обеспечения" , - говорится в сообщении.

По результатам следственных и розыскных действий сообщено о подозрении двум лицам: директору предприятия и должностному госучреждения. Директору компании-поставщика сообщено о подозрении по ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ст.366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины. Ответственному должностному лицу Национальной школы судей Украины по ст.367 (служебная халатность) УК.

Правоохранители также установили и другие факты злоупотребления служебными полномочиями должностными лицами Национальной школы судей Украины, которым будет предоставлена надлежащая процессуальная оценка.