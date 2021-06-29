СБУ разоблачила махинации при закупках программ для Нацшколы судей

СБУ разоблачила махинации при закупках программ для Нацшколы судей

Киберспециалисты Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили махинации при закупке программного обеспечения для государственных учреждений Украины: продаже несоответствующих условиям договора компьютерных программ для Национальной школы судей Украины, сообщает Интерфакс-Украина.

В результате нанесения миллионных убытков при закупках, а также создания условия для уязвимости информационной сети учреждения, это могло привести к утечке данных.

"Злоумышленником оказался директор частной компании-поставщика программного обеспечения. Он подал заявку на участие в тендере, который объявила Национальная школа судей Украины. После победы человек умышленно подделал финансово-хозяйственную документацию. В результате выполнения заключенного договора, вместо надлежащего программного обеспечения он поставил программы, которые не соответствовали требованиям конкурса и условиям договора.
При этом соответствующие должностные лица Национальной школы судей Украины согласились на такое программное обеспечение. Как следствие, правоохранители задокументировали миллионные злоупотребления при закупке программного обеспечения", - говорится в сообщении.

По результатам следственных и розыскных действий сообщено о подозрении двум лицам: директору предприятия и должностному госучреждения. Директору компании-поставщика сообщено о подозрении по ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ст.366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины. Ответственному должностному лицу Национальной школы судей Украины по ст.367 (служебная халатность) УК.

Правоохранители также установили и другие факты злоупотребления служебными полномочиями должностными лицами Национальной школы судей Украины, которым будет предоставлена надлежащая процессуальная оценка.

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