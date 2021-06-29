Украина – Швеция: букмекеры назвали победителя матча
Сегодня, 29 июня, важная игра для сборной Украины, которая встречается со Швецией в 1/8 финала Евро. В конце дня станет известно, смогут ли подопечные Андрея Шевченко пройти в 1/4, сообщает РБК-Украина.
Свои прогнозы на игру оставили букмекеры из betfair.com. Кому эксперты пророчат победу в этой игре, читайте в нашем материале ниже.
Эксперты огорчили украинских болельщиков, поскольку считают, что в этом противостоянии выиграет сборная Швеции.
На победу Швеции в основное время (90 минут) букмекеры поставили коэффициент 2,45.
Победа сборной Украины оценивается коэффициентом в 3,25.
Ничья - 3,1.
Дополнительное время и серия пенальти
Победа Швеции идет с коэффициентом 1,75.
Победа Украины 2,05.
Когда и где смотреть матч Украина - Швеция
Игра состоится 29 июня в 22:00 по киевскому времени. Посмотреть матч можно на телеканалах "Украина", "Футбол 1", "Футбол 2". Матч пройдет в шотландском городе Глазго на стадионе "Хэмпден Парк".
Автор: Роман Мирончук