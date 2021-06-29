Украина – Швеция: букмекеры назвали победителя матча

Сегодня, 29 июня, важная игра для сборной Украины, которая встречается со Швецией в 1/8 финала Евро. В конце дня станет известно, смогут ли подопечные Андрея Шевченко пройти в 1/4, сообщает РБК-Украина.

Свои прогнозы на игру оставили букмекеры из betfair.com. Кому эксперты пророчат победу в этой игре, читайте в нашем материале ниже.

Эксперты огорчили украинских болельщиков, поскольку считают, что в этом противостоянии выиграет сборная Швеции.

На победу Швеции в основное время (90 минут) букмекеры поставили коэффициент 2,45.

Победа сборной Украины оценивается коэффициентом в 3,25.

Ничья - 3,1.

Дополнительное время и серия пенальти

Победа Швеции идет с коэффициентом 1,75.

Победа Украины 2,05.

Когда и где смотреть матч Украина - Швеция

Игра состоится 29 июня в 22:00 по киевскому времени. Посмотреть матч можно на телеканалах "Украина", "Футбол 1", "Футбол 2". Матч пройдет в шотландском городе Глазго на стадионе "Хэмпден Парк".

Автор: Роман Мирончук