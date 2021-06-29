Законпроект Зеленского о большом гербе зарегистрировали в Раде

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о большом гербе Украины. Документ 29 июня зарегистрировали в ВР под №5712, сообщает РБК-Украина.

Глава государства определил его как неотложный для внеочередного рассмотрения Рады. Докладывать законопроект во время его рассмотрения в парламенте будет первый президент Леонид Кравчук.

Текст документа на данный момент отсутствует на сайте ВР.

Последний этап прохождения - передан на рассмотрение руководству. Главным по наработке проекта определен комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

Напомним, вчера на торжественном заседании парламента Зеленский анонсировал, что внес в Раду этот документ.

Автор: Юлия Струк