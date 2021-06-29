Вакцина Pfizer будет приходить в Украину ежемесячно – Кузин
Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин назвал потенциальную периодичность поставок вакцины Comirnaty от компании Pfizer-BioNTech за бюджетные средства, сообщает Лига.net.
"Сейчас страна законтрактовала около 20 млн доз Pfizer до конца года, они будут приходить ежемесячно", - сказал Кузин.
Также он добавил, что очень вероятно, что в Украине позволят комбинировать вакцины против ковиду. Речь идет о том, чтобы первую дозу вакцины получить от одного производителя - AstraZeneca или Pfizer, например, а вторую - от другого - Sinovac, например.
"Это довольно сложно с точки зрения логистики, ведь надо сочетать различные платформы вакцин. Но научные исследования сейчас показывают, что некоторые комбинации первой и второй дозы вакцин приводят к большей иммуногенности, чем один тип вакцины.
Национальная техническая группа экспертов по иммунизации (НТГЕИ) сейчас оценивает результаты научных исследований. Она уже обрабатывала этот вопрос и пришла к выводу, что сейчас нет достаточно данных с высоким уровнем доказательности в пользу сочетания различных платформ вакцин. Но таких исследований становится все больше. НТГЕИ будет вновь рассматривать этот вопрос 30 июня, учитывая данные, постоянно обновляются", - добавил главный санитарный врач.