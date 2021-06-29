Мэр Днепра рассказал, будет ли баллотироваться в президенты

Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что не собирается баллотироваться на президентских выборах. Он опроверг распространенную некоторыми СМИ информацию о якобы выдвижении "техническим кандидатом" против мэра Киева Виталия Кличко, сообщает Левый берег.

На своей странице в Facebook Филатов написал, что обещал своей жене Марине "дальше никуда не лезть".

"Мне достаточно того, что у меня есть. Плюс я хочу развивать нашу партию "Предложение", которая объединила правильных и порядочных людей", - написал мэр Днепра.

Напомним, что на прошлой неделе ряд украинских новостных сайтов со ссылкой на слова Андрея Вигиринського, который позиционирует себя как юрист и аналитик, написали о якобы подготовке Филатова в качестве технического кандидата.