В Сумах дефицит питьевой воды из-за жары

Городу Сумы не хватает питьевой воды, особенно в жаркие летние дни, когда в разы увеличивается ее потребление, сообщает Укринформ.

"Вопрос строительства новых артезианских скважин - насущный и актуальный. Городу не хватает воды. Особенно в жаркие летние дни" , - говорится в сообщении Горводоканала Сумского городского совета.

Отмечается, что для решения проблемы с водой в Сумах необходимо пробурить хотя бы пять новых артезианских скважин - по одной на каждом из существующих водозаборов. Строительство одной стоит около 30 млн грн.

В ближайшей перспективе новая скважина может появиться только на Лепеховском водозаборе. Проектно-сметная документация на ее строительство уже на стадии завершения.

По словам главного инженера водоканала Иосифа Тасивского, вопросы с давлением подачи воды и ее качеством в Сумах не возникали бы, если бы каждый год в городе бурилась хотя бы одна новая скважина. Поскольку этого не делали, проблемы накопились. На этот год горсовет средств на бурение тоже не выделил.