ВОЗ дала рекомендации по защите от "Дельты"

Всемирная организация здравоохранения предоставила рекомендации по защите от штамма коронавируса "Дельта". Обязательными остаются ношение масок и соблюдение социальной дистанции, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает "Коронавирус инфо" в Telegram-канале.

В частности, ВОЗ призвала вакцинированных людей продолжать соблюдать правила индивидуальной защиты от инфицирования штаммом COVID-19 "Дельта":

носить маску;

придерживаться социальной дистанции;

находиться в проветриваемых помещениях;

придерживаться гигиены рук;

избегать скопления людей.

"Люди не могут чувствовать себя в безопасности только потому, что они получили две дозы. Им все еще нужно защищаться" , - пояснила помощник генерального директора ВОЗ по вопросам доступа к лекарствам и медицинских изделий Мариангела Симао.

Напомним, эксперт ВОЗ по реагированию на биологические угрозы Наталья Виноград заявила, что новый штамм коронавируса "Дельта" передается всего за 5-10 секунд. Если находиться в течение этого времени рядом с зараженным, то есть высокая вероятность заболеть COVID-19 с риском тяжелого протекания.

Как писало РБК-Украина, ранее Кабинет министров обнародовал постановление о мерах по противодействию штамму "Дельта"в Украине.

Тем временем ВОЗ допускает новый локдаун из-за распространения другого штамма - "дельта плюс".

Автор: Юлия Струк