Украина намерена запретить импорт молока из Беларуси

Украинские молочные компании намерены инициировать запрет на импорт молока и молочных продуктов из Беларуси, которая еще в 2016 году ввела эмбарго на ввоз молочной продукции из Украины, сообщает УНИАН.

Об этом на пресс-конференции сообщил председатель Совета директоров Союза молочных предприятий Украины Вадим Чагаровский.

"Готовим заявление о защите от белорусской молочной продукции. В 2015 году Беларусь поддержала эмбарго России, введенное на украинскую молочную продукцию. И с 1 января 2016 года ни одного килограмма молочной продукции из Украины на таможенную территорию Беларуси не поступило. Вместе с этим, для экспорта в Украину Беларусь открыла 14 молочных предприятий" , – сказал Чагаровский.

Он отметил, что представители молочной отрасли считают необходимым принять меры для защиты украинского рынка от недружественных и дискриминационных действий других государств.

Также Чагаровский добавил, что Министерство экономики отказалось проводить антидемпинговое расследование относительно массового импорта молока в Украину.