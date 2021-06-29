Цены на бензин и дизельное топливо растут

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 29 июня 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем снизились. Автогаз подешевел на 3 копейки, сообщает РБК-Украина.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 28,75 гривен за литр (+0,03 гривен), на бензин А-95 - 29,71 гривен за литр (+0,03 гривен), на дизельное топливо - 28,18 гривен за литр (+0,01 гривен), на автогаз - 15,37 гривен за литр (-0,03 гривен).

Розничные цены на бензин А-95 в Украине:

Автор: Александр Белоус