Олег Ляшко занялся майнингом криптовалют

Бывший нардеп и лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко начал заниматься майнингом криптовалюты Ethereum, сообщает Украинская правда.

После поражения на выборах в Верховную Раду Ляшко учит английский, тренируется, играет с сыном, ухаживает за садом, ходит на эфиры телеканала Рината Ахметова "Украина", а также начал заниматься бизнесом.

По словам его однопартийцев, главный радикал серьезно заинтересовался майнингом криптовалюты Ethereum и уже имеет свою криптоферму.

"У него прямо есть специальные программы на телефоне, он очень внимательно следит за ценами, за тенденциями. Затем всем, кому может, об этом рассказывает" , - делится один из "радикалов".

Сам Ляшко говорит, что бизнесом занимается без удовольствия и только для заработка.