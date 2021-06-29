Биткоин подорожал на призывах мексиканского банка покупать криптовалюту
Цены на биткоин растут после того, как основатель и председатель совета директоров Grupo Salinas SA, материнской компании банка Banco Azteca, мексиканский миллиардер Рикардо Салинас Плиего сообщил, что его банк планирует стать первым финансовым институтом в Мексике, который будет принимать криптовалюту, сообщает Интерфакс-Украина.
Миллиардер также призвал инвесторов вкладывать деньги в биткоин.
Цена биткоина увеличилась на 6% в понедельник, достигнув $34 141, согласно данным CoinDesk. Биткоин подешевел почти вполовину по сравнению с историческим максимумом на уровне $63 381,20, достигнутым в середине апреля.
Во вторник биткоин подорожал до $35 564.
Салинас Плиего написал в своем микроблоге в Twitter, что рекомендует пользоваться биткоином. Он также отметил:
"Я и мой банк ведем работу, чтобы он смог первым в Мексике принимать биткоины".
Позднее он написал, что криптовалюта является для инвесторов хорошим способом диверсифицировать свои вложения.
Цены на биткоин и другие криптовалюты падают в последние месяце на фоне перспектив ужесточения контроля со стороны регуляторов в США, Китае и Европе.