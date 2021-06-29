Биткоин подорожал на призывах мексиканского банка покупать криптовалюту

Цены на биткоин растут после того, как основатель и председатель совета директоров Grupo Salinas SA, материнской компании банка Banco Azteca, мексиканский миллиардер Рикардо Салинас Плиего сообщил, что его банк планирует стать первым финансовым институтом в Мексике, который будет принимать криптовалюту, сообщает Интерфакс-Украина.

Миллиардер также призвал инвесторов вкладывать деньги в биткоин.

Цена биткоина увеличилась на 6% в понедельник, достигнув $34 141, согласно данным CoinDesk. Биткоин подешевел почти вполовину по сравнению с историческим максимумом на уровне $63 381,20, достигнутым в середине апреля.

Во вторник биткоин подорожал до $35 564.

Салинас Плиего написал в своем микроблоге в Twitter, что рекомендует пользоваться биткоином. Он также отметил: "Я и мой банк ведем работу, чтобы он смог первым в Мексике принимать биткоины" .

Позднее он написал, что криптовалюта является для инвесторов хорошим способом диверсифицировать свои вложения.

Цены на биткоин и другие криптовалюты падают в последние месяце на фоне перспектив ужесточения контроля со стороны регуляторов в США, Китае и Европе.