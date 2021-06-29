Международный преступник, которого задержала СБУ, обманул граждан на миллион долларов

Киберспециалисты Управления СБУ в Харьковской области установили местонахождение и задержали гражданина Республики Молдова, который 5 лет находится в международном розыске по линии Интерпола.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

32-летний иностранец скрывался в Украине от уголовной ответственности за совершение мошенничества в особо крупных размерах. Преступник использовал поддельные документы гражданина Украины и постоянно менял места жительства.

Согласно полученным спецслужбой данным, в течение 2013-2015 годов мужчина обманул почти на миллион долларов США десятки своих соотечественников, в том числе пенсионеров и родителей больных детей, собиравших деньги на лечение.

В апреле 2016 молдавское правосудие признало его виновным в совершении этого преступления, он был осужден к 15 годам лишения свободы. Оперативники спецслужбы задержали международного преступника вблизи места его временного проживания в Днепре.

Сейчас решается вопрос о применении к задержанному экстрадиционного ареста. Правоохранители проверяют возможную причастность иностранца к совершению аналогичных преступлений на территории Украины.