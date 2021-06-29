Экс-президента ЮАР Зуму приговорили к 15 месяцам тюрьмы

Конституционный суд ЮАР постановил отправить бывшего президента страны Джейкоба Зуму в тюрьму на 15 месяцев за неуважение к суду, сообщает Интерфакс-Украина.

Решение суда связано с тем, что Зума ранее отказался явиться в суд по делу о коррупции. Однако экс-президент ЮАР не присутствовал в суде и во вторник.

Теперь в течение пяти дней Зума обязан самостоятельно явиться в полицейский участок, если он этого не сделает, то будет выдан ордер на его арест.

Зума покинул пост президента страны в 2018 году. Он является фигурантом ряда дел, связанных с коррупцией, взяточничеством, мошенничеством и оказанием преференций.

Бывший президент ЮАР неоднократно игнорировал повестки в суд, в качестве причин он, в частности, указывал проблемы со здоровьем.