«Оптима» – уникальные возможности для образования и развития ребенка

Чтобы получить качественное образование и углубленно изучить профильные предметы, не нужно долго искать школу или переезжать. Ребенок может получить все необходимые знания дистанционно!

«Оптима» – это первая дистанционная школа в Украине, которая предлагает международные стандарты и современный подход в образовании вне зависимости от успехов в учебе и места проживания.

Дистанционное образование в «Оптиме»

Ключевое отличие «Оптимы» от других очных или дистанционных школ – индивидуальный подход и программа обучения. Здесь созданы все условия, чтобы ребенок мог учиться в своем темпе, осваивать школьную программу при постоянной поддержке тьюторов и педагогов.

«Оптима» предлагает три основные формы обучения:

● Пакет «Ученик»

Это основная форма обучения в «Оптиме». Ребенок получает все учебные материалы, задания и упражнения, регулярно взаимодействует с тьютором и преподавателями, выполняет тестовые и контрольные работы.

● Пакеты «Экстерн» и «Суперэкстерн» (2 класса за один год)

Это более свободная форма обучения, при которой предоставляются все материалы, консультация и помощь преподавателей, но проверка заданий может осуществляться полностью, частично или отсутствовать вообще.

Что входит в пакеты «Ученик» и «Экстерн»?

● Государственный документ об образовании, ГИА (ДПА) и ВНО (ЗНО)

«Отима» имеет государственную аккредитацию, все её ученики и экстерны после окончания обучения получают документ государственного образца. Большинство контрольных работ и экзаменов, а также ГИА дети могут сдавать удаленно, а ВНО все проходят по месту жительства.

● Полный доступ к учебному материалу и образовательной платформе

Ученики и экстерны имеют полный круглосуточный доступ ко всем учебным материалам «Оптимы». Сюда входят не только мультимедийные лекции, интерактивные задания, обучающие игры и 3D-модели, но также более 16 000 задач по программе «Розумники (Smart Kids)» и упражнения по авторским методикам.

● Oxford Learn и Oxford University Press

Оксфордская лицензионная платформа, специальные учебники и задания также доступны ученикам и экстернам уже с 1 класса.

● Сопровождение тьютора, связь с классным руководителем, техническая поддержка

«Оптима» старается сделать обучение эффективным и комфортным, поэтому все ученики и экстерны всегда имеют возможность обратиться за консультацией по любому вопросу к тьютору или преподавателю. Кроме того, техподдержка «Оптимы» доступна в постоянном режиме, а родители всегда имеют прямую связь с классным руководителем.

● Тестовые и практические задания, проверка работ и отчет об успеваемости

Преподаватели в течение учебного года проверяют все практические задания учеников «Оптимы», а родители регулярно получают полный отчет об успехах ребенка. На основе результатов таких заданий, достижений и проблем ученика вносятся изменения в индивидуальную программу.

Экстернат – более свободная форма обучения, которая изначально не предполагает подобной проверки. Однако «Оптима» предлагает и такие варианты экстернатуры, при которых преподаватели будут проверять и оценивать практические задания в течение года, а родители – получать полный отчет.

● Коллективные задания и проекты

Работа в команде над общим заданием – важная часть обучения в школе. Пакет «Ученик» включает обязательные и факультативные проекты, коллективные задания, их проверку преподавателями. Экстерны получают все необходимые материалы, но не принимают участие в проектах.

«Оптима» – это отличная возможность получить качественное образование в таких условиях, где не справится ни одна традиционная школа. Гибкая программа позволяет подобрать индивидуальное расписание и темп учебы для каждого ребенка.

Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Если вы задумываетесь о дистанционном образовании для своего ребенка, то можете воспользоваться бесплатным демодоступом от «Оптимы» и целую неделю тестировать учебную систему.