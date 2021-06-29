Соглашение об "открытом небе" с ЕС: что будет с ценами на авиабилеты

Подписание Соглашения об Общем авиационном пространстве между Украиной и Европейским Союзом удешевит авиабилеты для украинцев и расширит географию их путешествий, сообщает УНИАН.

"Подписание соглашения выгодно для украинцев, поскольку на первом этапе приведет к снижению цен на авиабилеты и расширению маршрутов", - цитирует пресс-служба международного аэропорта «Киев» имени Сикорского слова главы Совета директоров аэропорта Дениса Костржевского.

Однако, по мнению Костржевского, для государства приоритетным должно оставаться развитие украинского авиаперевозчика, который пока не может конкурировать с европейским.

"Подписание соглашения будет действительно выгодно Украине лишь тогда, когда украинские авиакомпании сравняются в технических и финансовых показателях с европейскими. И так, как украинский рынок откроется европейским авиакомпаниям, европейский рынок должен открыться украинским. Только при таком паритете имеет смысл говорить о том, что Украине выгодно «открытое небо" , - подчеркнул он.

Соглашение с ЕС

28 июня Совет Европейского Союза дал согласие на подписание Соглашения об Общем авиационном пространстве между Украиной и ЕС. Ожидается, что документ будет подписан осенью 2021 года.

По мнению президента Владимира Зеленского, соглашение об Общем авиационном пространстве между Украиной и ЕС после подписания, ратификации и вступления в силу будет способствовать удешевлению авиабилетов и расширению географии путешествий.

Справка. Киев в течение нескольких лет ведет переговоры с ЕС о совместном авиапространстве, который позволил бы украинским и европейским авиакомпаниям свободно работать на пространстве Евросоюза и Украины.

Ранее подписание соглашения было невозможным из-за спора между Великобританией и Испанией по Гибралтару, и Украина не имела права самостоятельно принимать какие-либо односторонние решения по этому вопросу. 31 января 2020 года Великобритания вышла из состава Евросоюза, что открыло путь к переговорам о подписании соглашения с ЕС об «открытом небе».