Киевский центр вакцинации изменит график работы на этой неделе

Центр вакцинации в Международном выставочном центре (МВЦ) в Киеве будет работать пять дней. Прививки против коронавируса будут делать с 30 июня до 4 июля . Об этом, ссылаясь на сервис Helsi.me, сообщает РБК-Украина.

"Вакцинация в МВЦ на этой неделе будет длиться 5 дней - с 30 июня до 4 июля. Записывайтесь на вакцинацию, чтобы не стоять в очередях!" - говорится в сообщении.

Отмечается, что прививки будут делать вакциной Coronavac/Sinovac Biotech.

Напомним, в минувшие выходные в Украине работали более 100 центров вакцинации.

Автор: Андрей Василюк