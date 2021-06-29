Китай и РФ укрепили связи после встречи Байдена с Путиным
Председатель КНР Си Цзиньпин и его российский коллега Владимир Путин встретились в понедельник по видеосвязи во второй раз за месяц, договорившись о продлении Договора о добрососедстве и дружественном сотрудничестве между Россией и Китаем, которые находятся в напряженных отношениях с Западом, сообщает Зеркало недели.
Си высоко оценил отношения между Китаем и Россией как
"образцовый пример международных отношений нового типа", которые придают миру
"позитивную энергию". Он сказал, что продление договора - это
"яркая практика построения международных отношений нового типа и сообщества с общим будущим для человечества".
Если США продолжат политику
"двойного сдерживания",
"нет очевидных пределов тому, насколько далеко и глубоко может развиться альянс Пекина и Москвы", - предупреждает обозреватель газеты South China Morning Post.
Выступая перед Си по видеоконференции, Путин сказал, что китайско-российский Договор о дружбе, подписанный в 2001 году, закрепил поддержку двух держав в защите национального единства и территориальной целостности в то время, когда и Москва, и Пекин расходятся с западными странами по широкому кругу вопросов.
"В современном мире серьезное значение имеют такие договорённости", - цитирует Кремль слова Путина.
"В условиях усиливающейся геополитической турбулентности, слома договорённостей в сфере контроля над вооружениями, повышения конфликтного потенциала в разных уголках мира российско-китайская координация играет стабилизирующую роль в мировых делах, в том числе по таким острым вопросам международной повестки дня".