Китай и РФ укрепили связи после встречи Байдена с Путиным

Председатель КНР Си Цзиньпин и его российский коллега Владимир Путин встретились в понедельник по видеосвязи во второй раз за месяц, договорившись о продлении Договора о добрососедстве и дружественном сотрудничестве между Россией и Китаем, которые находятся в напряженных отношениях с Западом, сообщает Зеркало недели.

Си высоко оценил отношения между Китаем и Россией как "образцовый пример международных отношений нового типа", которые придают миру "позитивную энергию" . Он сказал, что продление договора - это "яркая практика построения международных отношений нового типа и сообщества с общим будущим для человечества".

Если США продолжат политику "двойного сдерживания" , "нет очевидных пределов тому, насколько далеко и глубоко может развиться альянс Пекина и Москвы" , - предупреждает обозреватель газеты South China Morning Post.

Выступая перед Си по видеоконференции, Путин сказал, что китайско-российский Договор о дружбе, подписанный в 2001 году, закрепил поддержку двух держав в защите национального единства и территориальной целостности в то время, когда и Москва, и Пекин расходятся с западными странами по широкому кругу вопросов.

"В современном мире серьезное значение имеют такие договорённости", - цитирует Кремль слова Путина.

"В условиях усиливающейся геополитической турбулентности, слома договорённостей в сфере контроля над вооружениями, повышения конфликтного потенциала в разных уголках мира российско-китайская координация играет стабилизирующую роль в мировых делах, в том числе по таким острым вопросам международной повестки дня".