Коллоидное серебро – что это и для чего его используют

Серебро стали использовать в медицинских целях 2 тысячи лет назад. Говорят, что Гиппократ применял его для лечения ран и язв, а Авиценна с помощью серебра чистил кровь и лечил гипертонию. Многие современные врачи применяют нитрат серебра для остановки легкого кровотечения и лечения кожных заболеваний. Интересный факт, что коллоидное серебро применялось в лечении инфекций еще до появления антибиотиков, сообщает Econet.

Наномолекулы коллоидного серебра способны проникать в бактерии и крепиться к их определенным белкам, вследствие чего структура бактерий меняется, они становятся нефункциональными. Также считается, что молекулы серебра способны образовывать связи с некоторыми ферментами грибков, вирусов и паразитов, подавляя их активность. Коллоидное серебро выпускается в виде мазей, спреев. Его можно наносить на кожу, обрабатывать даже открытые раны.

Главные свойства коллоидного серебра и его применение. Основные свойства серебра:

1. Антибактериальные. Широкое применение антибиотиков привело к тому, что бактерии выработали защитный механизм от воздействия лекарств, а разрушить его или бактерии в целом способно коллоидное серебро. Но при лечении серебром нужно учитывать, что оно негативно воздействует и на полезные кишечные бактерии, поэтому его применение нужно сочетать с использованием пробиотиков.

2. Противовирусные. Большинство современных противовирусных препаратов не оказывает должного эффекта, а серебро может успешно применяться при лечении вирусных заболеваний. Но использовать его не рекомендуется для профилактики герпетической инфекции и ВИЧ.

3. Противогрибковые. Грибки окружают нас повсюду и могут спровоцировать развитие инфекционных болезней. Согласно исследованиям, коллоидное серебро в разных концентрациях губительно действует на грибки разных видов.

Учитывая такие свойства коллоидного серебра, оно активно применяется при:

лечении заболеваний ротовой полости – предотвращения кариеса, воспаления десен;

необходимости ускорить процесс заживления ожогов второй степени и ран, в том числе хронических при сахарном диабете;

необходимости улучшить состояние носовых пазух – избавиться от заложенности носа, аллергической реакции, воспаления, инфекции;

лечении заболеваний мочевыводящих путей.

Дозировка и противопоказания

Коллоидное серебро может входить в состав мазей, спреев. Суточная норма составляет 14 мкг, превышать указанную на этикетке дозировку, иначе избыток серебра в организме может вызвать изменение цвета кожи. Для детей показана половина суточной нормы.

Жестких противопоказаний к применению серебра нет, но все же не стоит его использовать женщинам в период беременности или лактации. Также не рекомендуется применять коллоидное серебро одновременно с приемом антибиотиков и лекарств от болезней щитовидной железы. Перед использованием серебра обязательно проконсультируйтесь с врачом.