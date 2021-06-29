В Раде прокомментировали драку Тищенко и Куницкого

Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко прокомментировал информацию о конфликте между народными депутатами Николаем Тищенко и Александром Куницким, сообщает УНИАН.

Корниенко отметил, что видел отдельно Тищенко и Куницкого.

"Они не выглядели избитыми" , - сказал Корниенко.

На вопрос корреспондента, не жаловались ли депутаты друг на друга ему как одному из руководителей фракции, Корниенко ответил:

"Они взрослые уже ребята. Думаю, что им есть кому пожаловаться".