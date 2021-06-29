Рассекречена дата выхода Windows 11

Релиз новой операционной системы от Microsoft состоится 20 октября. Об этом сообщает издание The Verge, сообщает Лента.Ру.

По мнению журналистов, корпорация начнет разворвачивать Windows 11 в конце октября. На это намекает указанная выше дата, которая была использована в панели задач интерфейса ОС в официальных промоматериалах. Авторы заметили, что дата 10/20/21 неоднократно была указана на скриншотах Windows 11.

Также источники медиа рассекретили информацию о том, что глобальное обновление до нового поколения ОС ожидается в октябре, однако инсайдеры не указали точной даты. Официально Microsoft не сообщает даты выхода операционной системы, ограничиваясь формулировкой «в конце года».

При этом новая ОС не будет доступна для всех пользователей сразу. Представители технической поддержки Microsoft сообщили в Twitter, что Windows 11 выйдет позже в 2021 году и будет доставлена на ПК пользователей в течение нескольких месяцев. Развертывание обновления будет проходить до середины 2022 года.

Ранее журналисты обратили внимание, что ОС нового поколения получит ограниченное число пользователей, что связано с высокими требованиями к процессорам компьютеров. Анонс Windows 11 состоялся 24 июня, пользователи актуальной Windows 10 получат операционную систему бесплатно.