Смогут ли поехать в ЕС украинцы, привитые вакциной AstraZeneca

Первые страны Евросоюза уже открывают границы для граждан третьих стран, которые привиты одобренными в ЕС вакцинами, сообщает Страна.ua.

Украинцев, к примеру, с 25 июня начала впускать Германия - при наличии справки о вакцинации такими препаратами: Pfizer, Moderna, AstraZeneca или Johnson & Johnson.

А скоро правительство Украины обещает запустить ковид-сертификаты, которые будут синхронизированы с европейскими. По ним, как предполагается, можно будет ездить по многим странам Европы (а там такие "паспорта" начнут действовать уже с 1 июля).

Как минимум две из одобренных в ЕС вакцин представлены в Украине - AstraZeneca и Pfizer. Однако уже появляются данные, что в Европу после укола британской вакциной и ее аналогами могут не пустить.

Хотя украинские власти весной и говорили, что индийский Covishield - это сертифицированная в ЕС вакцина. Как и южнокорейская AstraZeneca, которую также поставляли Киеву.

Скандал с "Ковишилдом"

Индусы, которые вакцинированы местным аналогом "АстраЗенеки" - препаратом "Ковишилд" - столкнулись с проблемой: их не пускают в страны Евросоюза.

О том, что справки о вакцинации жителей Индии не принимают на границах ЕС агентству Reuters рассказал глава концерна, который производит "Ковишилд" - Serum Institute. По словам гендиректора Адара Пунавалла, сейчас этот вопрос Индия пытается решить с Европой.

"Я поднял этот вопрос на самом высоком уровне и надеюсь решить этот вопрос в ближайшее время, как с регулирующими органами, так и на дипломатическом уровне со странами" , - написал Пунавалла в Twitter.

Но пока, судя по всему, безуспешно. Европейский медицинский регулятор EMA заявил, что в ЕС зарегистрирована только одна вакцина, сделанная на базе "АстраЗенеки" - Vaxzevria. А по "Ковишилду" индийский производитель может подать заявку, и ее рассмотрят в установленном порядке.

Такое рассмотрение может занимать месяцы, если не годы. Так, Россия подала в Европу заявку на регистрацию своего "Спутника V" еще в январе, но с тех пор процесс не слишком продвинулся вперед.

Но зафиксируем главное: с прививкой "Ковишилд" в ЕС не пускают.

Чем "Ковишилд" и "АстраЗенека" отличаются от Vaxzevria?

Вакцина "АстраЗенека" получила сертификацию от европейских властей одной из первых. Ее зарегистрировали в январе - а уже в марте Европейское агентство по лекарствам изменило торговую марку этого препарата на Vaxzevria.

Многие тогда не поняли, с чем связан этот ребрендинг. Ведь в основе вакцины лежала та же "АстраЗенека" с ее ослабленным аденовирусом.

Эта история начала проясняться, когда британскую вакцину стали производить по лицензии многие страны мира - в частности, азиатские. Одной из крупнейших стала Индия, которая имеет развитое производство вакцин.

Индусы стали выпускать препарат "Ковишилд", который идентичен "АстраЗенеке" по формуле и составу. Но, как видим, носит другое название.

Тем не менее, в Украине, для которой "Ковишилд" стал первой вакциной от коронавируса, власти заявляли, что прививают граждан "АстраЗенекой". И даже убеждали, что именно эта индийская разновидность имеет якобы регистрацию в Евросоюзе.

"Ковишилд" в Европе все же не сертифицировали.

Если же углубиться в детали, то вакцина Vaxzevria имеет одну отличительную черту от других аналогов "Астразенеки". Как указано на сайте производителя, ее делают на заводе в голландском городе Неймеген (данные, актуальные на май 2021 года).

Очевидно, что "АстраЗенека" и ее клоны, произведенные где-то еще, а тем более за пределами Евросоюза, не могут выходить под торговой маркой Vaxzevria. А, значит, в Европу по ним попасть пока не светит.

То же по идее касается и южнокорейской "АстраЗенеки", которой прививают жителей Украины.

И теперь понятно, почему вакцина для Европы производится под одним брендом, а для остальных - под другим. "АстраЗенека" изначально готовилась в двух вариантах: для европейцев и для всех остальных.

И, чтобы не было путаницы, названия одной и той же вакцины разграничили на уровне брендов.