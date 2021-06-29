Три фракции пообещали выйти из ВСК по "вагнеровцам" в случае манипуляций
Депутатские фракции "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос" пообещали выйти из состава парламентской временной следственной комиссии по "вагнеровцам" в случае манипуляций со стороны власти, сообщает Левый берег.
Об этом говорится в заявлении Владимира Арьева ("ЕС"), Романа Костенко ("Голос") и Сергея Евтушка ("Батькивщина").
"Однако сегодня ВСК, которая уже создана для расследования действий высших должностных лиц, не включает в свою повестку дня вопрос "вагнеровцев" на первом месте. Хотя была достигнута договоренность, что комиссия должна начать работу именно по вопросу расследования ситуации вокруг "вагнеровцев". И с таким условием представители "Голоса", "Батькивщины" и "Европейской Солидарности" заходят и принимают участие в работе этой комиссии", - рассказал Арьев.
По его словам, сейчас эти договоренности могут быть сорваны.
"И нам только на словах обещают, что это постановление будет проголосовано, а потом уже сама комиссия начнет свою работу именно по вопросу "вагнеровцев", - сообщил представитель "Европейской солидарности".
Депутат отметил, что именно поэтому представители оппозиции настаивают на том, чтобы в постановлении было зафиксировано, что первым в повестке дня работы следственной комиссии будет вопрос срыва спецоперации по "вагнеровцам".
"Иначе мы рассматриваем вопрос отзыва своих кандидатур на участие в этой комиссии из-за того, что договоренности, которые были достигнуты, срываются", - заявил Владимир Арьев.