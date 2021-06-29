В Греции молодежь получит €150 после вакцинации
Премьер-министр Кириакос Мицотакис заявил, что Греция предоставит молодым людям на цифровой кошелек €150 после получения первой дозы вакцины, пишут иностранные СМИ.
По словам министра, с 15 июля все граждане Греции в возрасте до 26 лет будут иметь право на получение €150 в цифровом кошельке после того, как вакцинируются первой дозой вакцины.
"Мы надеемся, что молодые люди воспользуются этой возможностью. Государство благодарит вас за то, что вы действуете ответственно и делаете то, что, я уверен, вы бы в любом случае сделали", - сказал Мицотакис.
В свою очередь, министр цифровой политики подчеркнул, что засчитанные на цифровой кошелек средства можно будет потратить только на
"конкретные мероприятия".
"Их можно использовать для покупки авиа, паромных и железнодорожных билетов, для аренды автомобилей, кемпингов, проживания, туристических услуг, кино, театра, музыкальных и танцевальных представлений, музеев, археологических раскопок и других услуг...", - отметил министр.