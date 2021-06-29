Стало известно, когда ЕСПЧ заслушает дело против РФ по Донбассу

Европейский суд по правам человека назначил на 24 ноября слушания по делу Украины и Нидерландов против России по агрессии на Донбассе, сообщает Европейская правда.

"Заседание Большой палаты ЕСПЧ по делу Украина и Нидерланды против России (nos. 8019/16, 43800/14 и 28525/20) назначено на 24 ноября 2021 года" , - говорится в расписании.

Эти дела касаются событий на Востоке Украины, включая катастрофу рейса MH17 "Малайзийских авиалиний", который был сбит в июле 2014 года пророссийскими боевиками.