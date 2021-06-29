Стало известно, когда ЕСПЧ заслушает дело против РФ по Донбассу

Стало известно, когда ЕСПЧ заслушает дело против РФ по Донбассу

Европейский суд по правам человека назначил на 24 ноября слушания по делу Украины и Нидерландов против России по агрессии на Донбассе, сообщает Европейская правда.

"Заседание Большой палаты ЕСПЧ по делу Украина и Нидерланды против России (nos. 8019/16, 43800/14 и 28525/20) назначено на 24 ноября 2021 года", - говорится в расписании.

Эти дела касаются событий на Востоке Украины, включая катастрофу рейса MH17 "Малайзийских авиалиний", который был сбит в июле 2014 года пророссийскими боевиками.

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