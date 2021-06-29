В МОН сообщили, сколько выпускников сдали ВНО на максимальный бал

В 2021 году 550 участников внешнего независимого оценивания (ВНО) в Украине получили наивысший результат в 200 баллов, заявил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет, сообщает Интерфакс-Украина.

"Всего, 528 участников основной сессии внешнего независимого оценивания получили 200-балльный результат. По сравнению с 2020 годом, таких поступающих было 447. Из них 500 участников получили 200 баллов по одному из экзаменов, 27 участников получили 200 баллов по двум экзаменам и один участник получил 200 баллов по трем экзаменам" , — сказал Шкарлет на пресс-конференции.

Также министр отметил, что в этом году отдельно считались участники, которые набрали 200 баллов только по субтесту, а именно по аттестационным заданиям по украинскому языку.

"Таких 200-балльников оказалось 22 лица. То есть всего у нас 200-балльников - 550" , — уточнил он.