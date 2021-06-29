Жителям Киева пересчитают тариф на отопление

Антимонопольный комитет Украины предоставил обязательные для рассмотрения рекомендации КП "Киевтеплоэнерго", которые должны быть исполнены в течение 20 дней. Предприятие, среди прочего, должно осуществить перерасчет тарифов за отопление своим клиентам. Об этом сообщил глава столичного подразделения АМКУ Алексей Хмельницкий, сообщает UBR.

Он напомнил, что в 2019 году вступил в силу закон о жилищно-коммунальных услугах, который подразумевает введение новых правил расчета цен на тепло.

"Задачей КП "Киевтеплоэнерго" было подготовиться к изменениям, которые несет закон, и подписать новые договоры с потребителями. Но в коммунальной компании-монополисте решили, что это не столь приоритетная задача. То есть подписать договор и согласовать условия с потребителями – это не приоритет. А вот использовать новую методологию, которая удобна тепловикам – приоритет" , – написал Хмельницкий в Facebook.

Столичная компания не имела права применять новые расчеты без предварительного переоформления договоров.

"Это точно не конкуренция, а просто постановка людей перед фактом: "платить будете именно так" ,– подчеркивает глава киевского АМКУ.

Поэтому предприятие обязали подписать новые соглашения с киевлянами и пересчитать тарифы тем, к кому применили методологию расчета цен. В случае невыполнения рекомендаций "Киевтеплоэнерго" грозит штраф.