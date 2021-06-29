"Большая стройка": на Николаевщине заканчивают капремонт "бетонки"

Подрядчик, капитально ремонтирующий 8-километровый участок дороги Н-14 в Николаевской области от границы с Кировоградской, начал укладку тяжелого цементобетона толщиной 26 см. Таким образом строители перешли к обустройству финишного слоя «одежды» бетонной дороги, сообщает УНИАН.

Ремонт дороги идет по программе президента Владимира Зеленского «Большая стройка».



Перед укладкой бетонного слоя подрядчик стабилизировал дорожное полотно негашеной известью и цементом до достижения нужного уровня пружинистости и уложил слой отсева и постного бетона для усиления основы.

Бетонное покрытие считается более надежным, чем асфальтобетонное. Для южного региона, где расположены морские порты, куда следует значительное количество большегрузного транспорта со всей страны, это особо важно.

Цементобетонную смесь для дороги изготавливают на расположенном неподалеку от места работ – на заводе в селе Воссиятское. Ее качество проверяется дважды — сперва аттестованной лабораторией на заводе, затем непосредственно перед укладкой на дороге.

Трасса Н-14 начинается в Александровке, проходит через Кропивницкий и заканчивается в Николаеве. Состояние этой дороги национального значения оценивается как аварийное. По завершении работ это будет полноценная трасса европейского уровня.