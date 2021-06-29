Британский солдат показал завтрак в украинской столовой
Недавно в сети разгорелся скандал после публикаций фото порций еды, которой якобы кормят украинских бойцов на полигоне. Многие юзеры сравнили ее с "кормом для свиней". Но на самом ли деле бойцов ВСУ "пичкают" перловкой с ломтиком томата? Нет, конечно же, сообщает РБК-Украина.
Так, британский солдат-блогер по имени Джонни, который принимает участие в масштабных учениях "Си Бриз", что стартовали в Одессе 28 июня, показал завтрак НАТО в украинской столовой. Снимком он поделился в своем Instagram-аккаунте.
Британский военный, конечно, не был в сильном восторге от еды. Зато, с другой стороны, отметил
"натуральность" продуктов.
"Добро пожаловать на Sea Breeze, вот ваш стандартный завтрак НАТО. У нас тут тот же напиток, что и в прошлые три раза, немного простой гречки с сосиской, а также нарезанный огурец и пара ломтиков помидоров. Зато никаких соусов. Ням-ням", - подписал снимок британец.
Чуть-чуть позже Джонни показал сухпаек US Military MRE, который бойцам на учениях выдает НАТО.
"Лучшее в международных учениях - это американские сухие пайки, которые, на самом деле, намного лучше, чем украинское питание..." - отметил солдат.
Дмитрий Войналович