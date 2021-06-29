Газ в Европе подорожал после отказа Газпрома от дополнительного транзита

Цена природного газа на крупнейшем европейском хабе TTF превысила 400 долларов за тысячу кубометров, сообщает РБК-Украина.

Цены подскочили до 410 долларов после того, как "Газпром" снова отказался бронировать дополнительные мощности украинской ГТС на июль, ﻿свидетельствуют данные биржи.

Копания "Оператор газотранспортной системы Украины" 29 июня выставил на аукцион дополнительные (прерываемые) транзитные мощности на июль - 63,7 млн кубометров в сутки. Однако они оказались невостребованными.

Ситуация на европейском газовом рынке осложняется тем, что на июль "Газпром" запланировал ремонт своих главных экспортных газопроводов.

У "Газпрома" на 2021 год действует долгосрочное бронирование мощностей украинской ГТС в объеме 40 млрд кубометров, что составляет 109 млн кубометров в сутки. Кроме того, 15 млн кубометров твердых мощностей забронировано дополнительно на аукционе 21 июня. В июне "Газпром" прокачивает через Украину полный объем - в среднем по 124 млн куб. м в сутки.

"Газпром" и ранее отказывался от бронирования прерываемых мощностей, которые "Оператор газотранспортной системы Украины" выставлял на аукционы.

Автор: Александр Белоус