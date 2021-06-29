Террористы на Донбассе используют просроченные боеприпасы

Пророссийские террористы на Донбассе используют боеприпасы, у которых истек срок годности, сообщает InfoResist.

Согласно данным наблюдателей, 26 июня в период с 6:40 до 9:30 враг вел обстрелы из запрещенных минометов калибра 120 мм (18 мин) и 82 мм (4 мины).

Обстрелы велись со стороны позиций оккупантов в районе населенных пунктов Заиченко и Пикузы в направлении сельскохозяйственных угодий населенных пунктов Гнутово и Талаковка.

В ходе исследования воронок от снарядов было установлено, что боевики используют боеприпасы типа ЗОФ49 со взрывателем 3В35, которые сняты с вооружения вооруженных сил Российской Федерации из-за истечения срока годности.

Помимо этого было отмечено, что указанные снаряды поставляются террористам для орудия 2Б16 "Нона-СВК" российского производства с целью их утилизации.