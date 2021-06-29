Турция закрыла авиасообщение с шестью странами

Власти Турции временно закрыли авиасообщение с шестью странами из-за распространения новых штаммов коронавирусной инфекции, сообщает Лента.ру.

Речь идет о Бангладеш, Бразилии, Непале, Индии, Шри-Ланке и ЮАР. Прямое авиасообщение с этими странами остановлено с 1 июля до дальнейшего распоряжения.

Турецкие граждане, которые в них бывали и вернулись в Турцию, будут обязаны предоставить недавно сделанный отрицательный ПЦР-тест и отправятся на двухнедельный карантин.