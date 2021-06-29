В Херсонской области мужчина выгуливал крокодила, перевязав ему пасть скотчем

В Скадовске Херсонской области фотограф на пляже предлагал сделать снимки с замученным животным. Он выгуливал крокодила, у которого пасть была перевязана скотчем, сообщает РБК-Украина.

Все происходило на оживленном пляже Скадовска. Мужчина-фотограф предлагал отдыхающим сделать кадры с крокодилом, предварительно, перевязав пасть животного скотчем.

"Когда уже закончатся эти игры с животными на пляжах?" - задается вопросом автор поста.

Кстати, отдыхающие совсем не протестуют против экзотического животного на пляже. Наоборот - они с удовольствием подходят с детьми к рептилии.

Пользователи сети возмущаются увиденным и говорят, что фотографа надо наказать за жестокое обращение с животными.

Отметим, что с наступлением лета эксплуатация животных в парках и пляжах увеличилась. Но самое печальное, что многие люди дают зарабатывать этим людям, оставляя животных в ужасном положении.

Автор: Людмила Жукова