В Праге неизвестный устроил стрельбу, есть пострадавшие
На одной из центральных улиц Праги (Чехия) произошла стрельба, в результате которой пострадала 50-летняя сотрудница районной биржи труда. Подозреваемый скрылся, его разыскивает полиция, сообщает Зеркало недели.
Отмечается, что раненой оказали первую медицинскую помощь. Ее госпитализировали в больницу.
Как сообщают правоохранители, злоумышленнику около 60 лет, у него была черная сумка, на голове - бейсболка. Мужчина также подозревается в совершении других преступлений. В частности, его разыскивают за инцидент с нанесением ожогов кислотой.