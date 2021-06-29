В Праге неизвестный устроил стрельбу, есть пострадавшие

На одной из центральных улиц Праги (Чехия) произошла стрельба, в результате которой пострадала 50-летняя сотрудница районной биржи труда. Подозреваемый скрылся, его разыскивает полиция, сообщает Зеркало недели.

Отмечается, что раненой оказали первую медицинскую помощь. Ее госпитализировали в больницу.

Po pachateli pátráme i za využití vrtulníku a celou budovu budou kontrolovat policisté z Útvaru rychlého nasazení. #policiepha pic.twitter.com/jNcdI3zzZH — Policie ČR (@PolicieCZ) June 29, 2021

Как сообщают правоохранители, злоумышленнику около 60 лет, у него была черная сумка, на голове - бейсболка. Мужчина также подозревается в совершении других преступлений. В частности, его разыскивают за инцидент с нанесением ожогов кислотой.