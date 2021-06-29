Нардеп Бужанский гулял по парку с тремя охранниками

Фотографии сделаны в понедельник, 28 июня, перед заседанием Верховной Рады. Бужанский неспешно прогуливался по парку в компании мужа. Нардепа и его собеседника сопровождали трое охранников, сообщает Буквы.

Фото: "Буквы"

По информации нашего корреспондента, собеседник обещал передать Бужанский документы для рассмотрения, а нардеп отметил, что ему необходимо ознакомиться с будущим повесткой дня Рады.

Охранники держались на расстоянии в несколько метров от нардепа, синхронно с Бужанский делали непродолжительные остановки и постоянно оглядывались вокруг.